‘Thuis’-acteur Sid Van Oerle en ‘Familie’-actrice Margot Hallemans volgen harde nieuws over corona niet meer: “Ik wil weer rust in m’n hoofd”

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In 'Familie' is de hoogzwangere Hanne ontvoerd, en in 'Thuis' wordt het prille ­huwelijk van Kobe overschaduwd door ruzie. Cruciale verhaallijnen voor Margot Hallemans (27) en Sid Van Oerle (33), maar vrijdag stoppen beide soaps er vervroegd mee . En zo zitten de tv-concurrenten nu in hetzelfde schuitje. "Tuurlijk is dit geen ­cadeau voor de kijkers, maar je kan nu eenmaal geen intense scènes spelen op 1,5 meter van elkaar", zeggen zij in Dag Allemaal.

Geen spannende seizoensfinale voor ‘Familie’ en ‘Thuis’ dit jaar. Net zoals de meer dan twee miljoen dagelijkse Vlaamse soapkijkers hadden Margot en Sid ’t graag anders gezien, maar zij hebben begrip voor deze ongewone situatie. Wij brengen de twee pechvogels, die de komende weken centraal hadden moeten staan in ‘hun’ soap, samen voor een videogesprek. Hij vanuit zijn appartement in Brussel, zij vanuit haar tuin in Antwerpen.

Geen tv-toestel

“Ik heb Margot nog nooit aan het werk gezien”, bekent Sid meteen. “Ik kijk geen tv en heb zelfs geen toestel meer in huis. Een bewuste keuze, ik wil er geen gewoonte van maken om ’s avonds uren voor de tv te liggen. Al volg ik soms wel een serie op mijn laptop.”

“Bij mij staat er wel een tv-toestel, maar dat is niet aangesloten”, vertelt Margot. “Om dezelfde reden. Ik zou te veel uren voor de buis zitten. Ik ontspan me liever op een andere manier. Al kijk ik via een app of VTM GO weleens naar een reeks die me interesseert. Of naar een aflevering van ‘Familie’. Vooral om van mijn fouten te leren.”

