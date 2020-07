‘Thuis’-acteur Raf Jansen opnieuw single FV

20 juli 2020

06u45

Bron: Story 0 Showbizz Raf Jansen (39), Dieter uit ‘Thuis’, heeft gebroken met z’n vriendin Anneleen. Ze waren ruim twee jaar samen, maar besloten een tijd geleden om uit elkaar te gaan. “Ik heb er geen probleem mee dat ik geen lief heb, dat maakt me niet droevig of eenzaam”, aldus een optimistische Raf.

In oktober 2018 verschenen ze voor ’t eerst samen op een rode loper, ‘Thuis’-acteur Raf Jansen en zijn Anneleen. De twee kenden elkaar al veel langer, van in hun tienerjaren, maar pas recent was de vonk overgeslagen. “We zijn heel gelukkig en dolverliefd”, klonk het toen.

Maar nu gaat Raf, die deze zomer samen met z’n vader Paul het stuk ‘Desperado’ opvoert, opnieuw als vrijgezel door het leven. “Anneleen en ik zijn al een tijdje uit elkaar, ja”, zegt Raf. “De liefde was op, meer wil ik daarover niet kwijt. Ik heb er geen probleem mee dat ik geen lief heb, dat maakt me niet droevig of eenzaam. Daarvoor ben ik te positief ingesteld, ik ga fluitend door het leven. Op een dag ontmoet ik misschien iemand op wie ik heel erg verliefd word. Maar ik ga niets forceren.”