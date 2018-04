Gesponsorde inhoud 'Thuis'-acteur Michiel De Meyer: "Ik heb me er al bij neergelegd dat ik over een paar jaar kaal zal zijn" Christophe D'Huysser

17 april 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz  Sinds hij in december 'Steracteur Sterartiest' won, wordt Michiel De Meyer (24) vaak de nieuwe Stan Van Samang genoemd. Het is een vergelijking die de 'Thuis'-acteur relativeert, ook al zingt hij straks mee in 'Ode aan Hazes'. "Stan heeft een waanzinnig goede stem, mijn belangrijkste bezigheid blijft toch acteren", vertelt hij in Story.

Van de set van 'Thuis' naar het podium van de Lotto Arena: het is een logische stap voor Michiel De Meyer. Dat heeft alles te maken met zijn overwinning in 'Steracteur Sterartiest'. Voor een eigen concert is het wat vroeg, maar hij deelt komende zondag de affiche van 'Ode aan Hazes' met onder anderen Xander de Buisonjé, Isabelle A en Dana Winner. Samen zingen ze de grootste hits van volkszanger André Hazes. "Hoewel ik amper tien was toen hij stierf, zie ik de beelden van zijn afscheidsceremonie in het stadion van Ajax nog zo voor me. Zijn nummers gaan door merg en been. Pas op, niemand kan die zingen zoals hij. Ik zal ze daarom op mijn manier brengen. Ik volg ook al enkele maanden zangles, en dat werpt zijn vruchten af."

In januari kwam je single 'Schouder' uit. Ben je tevreden met de respons?

