‘Thuis’-acteur Geert Hunaerts dankt zijn gezinsgeluk aan relatietherapie: “Maar liefde is er altijd geweest” CD

18 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Geert Hunaerts (46) is zijn wilde haren kwijt. De ‘Thuis’-acteur gooide het roer om voor zijn gezin en dat heeft hij voor een groot deel te danken aan zijn vriendin Fien (42). Maar het koppel kende de voorbije jaren ook moeilijke momenten en zocht professionele hulp om er weer bovenop te komen.

Als Peter Vlerick maakt hij dagelijks deel uit van het avondritueel van meer dan een miljoen ‘Thuis’-kijkers, maar Geert Hunaerts is in de eerste plaats de papa van dochter Lewis (11) en zoon Sid (9) en de partner van Fien (42). “Ik breng veel tijd door met mijn gezin”, vertelt Geert. “Ik breng de kinderen bijna dagelijks naar school en ik pik hen ’s avonds weer op. Fien en ik willen geen afwezige ouders zijn.” Woorden die Geert aan het begin van de kerstperiode kracht bijzet door met zijn gezin de sfeer op te snuiven in Disneyland Paris. “Dit soort qualitytime is heel waardevol. Fien en ik werken bewust aan een hechte band met onze kinderen. Tuurlijk vinden we het belangrijk dat ze een bepaalde vrijheid hebben, maar dan wel binnen een duidelijke structuur. Lewis en Sid moeten weten wat kan en wat niet. Beleefd zijn, je verantwoordelijkheid opnemen en empathie tonen, daar hechten we bijvoorbeeld veel belang aan.”

Op papier lijkt dat natuurlijk altijd een fluitje van een cent. In werkelijkheid is het soms andere koek.

“Absoluut. Het ouderschap vergt heel veel van je, zéker omdat we de kinderen niet te snel willen loslaten. Fien en ik hebben de voorbije jaren al dikwijls tegen mekaar gezegd: ‘Dat hebben ze ons er destijds niet bij verteld (lacht)!’ Mocht ik vandaag opnieuw aan kinderen beginnen, dan zou ik er vooraf veel intenser over nadenken.”

Anderzijds is het voor je kinderen ook wel ingrijpend om een bekende vader te hebben.

“Het is wat moeilijk om samen met hen naar de bioscoop of een shoppingcenter te gaan, maar verder ondervinden ze geen nadelen. We wonen in Edegem en daar kennen ze me al lang. Ik val niet meer op aan de schoolpoort. En Lewis en Sid hebben nog maar drie afleveringen van ‘Thuis’ gezien. Ze vragen er gewoon niet naar. Acteren is voor hen een job als een andere.”

Dus die bewuste kusscène tussen jouw personage en Kobe hebben ze niet gezien?

“Nee, maar ze hadden er op school wel iets over opgevangen en dus hadden ze wat vragen. Ik heb hen uitgelegd dat mensen zich onder invloed van alcohol soms anders gedragen omdat hun grenzen dan vervagen. En homo’s beschouwen ze al zeker niet als abnormaal.”

Je hebt zelf een vrij turbulent leven achter de rug, maar daar kwam een einde aan toen je Fien leerde kennen.

“Na vijftien ‘wilde’ jaren had ik het daar wel mee gehad en wilde ik vader worden en een gezin stichten. En toen ontmoette ik Fien op de set van ‘Team Spirit’, waar ze visagiste was. Nu ga ik zelden nog op zwier. Ik heb rust gevonden bij mijn gezin. Aan excessen heb ik geen nood meer.”

Wat een groot contrast met het verleden.

“Ja, maar dat wil niet zeggen dat mijn leven saai is. We hebben een gevarieerd gezinsleven en uitgaan is gewoon niet langer mijn uitlaatklep. Onlangs had ik nog eens een zware kater en voelde ik me zo ellendig. Dan hebben de kinderen niets aan je.”

Gered door relatietherapie

Mag ik zeggen dat Fien een ander mens van jou ­gemaakt heeft?

“Ze heeft van mij vooral een partner en vader gemaakt. Ik heb van haar een aantal zaken aangeboden gekregen en aangenomen waar ik pakweg tien jaar geleden niet bij stilstond. Of die ik alleszins niet als waardevol of belangrijk beschouwde. Fien heeft me ferm gekleurd tot wie ik vandaag ben, en dat voelt heel goed. Dankzij haar heb ik veel meer verantwoordelijkheidszin. Vroeger ging ik er te veel vanuit dat het altijd wel goed zou komen.”

