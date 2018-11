‘Thuis’-acteur Christophe Haddad trouwt volgend jaar met ex-Miss Nederland: “Niets kan tippen aan wat ik voor Sanne voel” VVDW

06 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Vijf jaar geleden ging Christophe Haddad (40) op kerstavond op één knie voor z’n vriendin Sanne de Regt (36). “Ja”, was het enthousiaste antwoord, maar getrouwd zijn de ‘Thuis’-acteur en het Nederlandse model nog steeds niet. Al komt daar in 2019 verandering in. “Zolang je niet gehuwd bent, denken anderen dat ze kans maken en da’s echt niet zo”, vertelt Christophe in Dag Allemaal.

Al bijna vijf jaar koesteren ze hun grote geheim. Want op een handvol vrienden en de naaste familie na wist niemand dat Christophe en Sanne al een hele tijd verloofd zijn. Maar nu ze beslist hebben om volgend jaar effectief de grote stap te zetten, mag iedereen het weten. “Het is door de drukte dat een huwelijk er nog niet van gekomen is”, klinkt het.

Hechten jullie veel belang aan het ­huwelijk?

Christophe: “Wij kiezen volledig voor elkaar en dit maakt het nog mooier. En dat willen we graag met iedereen delen. Een gewone relatie is minder serieus, andere vrouwen denken dan dat ze misschien nog een kans maken.”

Sanne: “Ik kijk ernaar uit om Christophe officieel mijn man te noemen. Het is raar om hem voor te stellen als mijn vriend. In het verleden zei ik soms al dat ik getrouwd was om ­opdringerige mannen af te schepen. (lacht) Ik vind het heel spannend om te trouwen. Het betekent nog een stap dichter bij elkaar, een mooie verdieping van onze relatie.”

Jullie zijn bijna tien jaar samen, maar het was niet altijd rozengeur en maneschijn.

Christophe: “De periodes dat we elkaar amper konden zien, waren best moeilijk. In 2013 hebben we elkaar in een jaar tijd slechts drie maanden gezien, dat was heftig. Als je elkaar ruimte geeft om jezelf te zijn, moet je jezelf opzij­zetten en er zijn voor je partner. Dan moet je erop vertrouwen dat het goed komt.”

Sanne: “Ik heb in New York ­geleerd om op eigen benen te staan. Hij zat toen vaak alleen, maar ’t was een mooie ­levensles.”

Christophe: “Weet je, we leggen elkaar niets op, maar geven juist veel aan elkaar. Als Sanne voor haar job een maand weg moet, hou ik haar niet tegen. Het is niet omdat we gaan trouwen dat we niets meer apart mogen doen. Wij durven in het onbekende te springen.”

In ‘Thuis’ werd Bob, het personage van Christophe, bedrogen. Kregen jullie al eens gevoelens voor iemand anders?

Christophe: “Iedereen wordt weleens verliefd op een ander, maar ik vind niet dat je er altijd over moet praten. De makkelijkste weg is elkaar bedriegen, maar zo zitten we niet in elkaar. Wij vertrouwen elkaar. Soms geven vrouwen hun telefoonnummer, dat flirten is leuk voor mijn ego, maar ik ga er nooit op in. Op tv moet ik vaak andere vrouwen kussen en spelen dat ik verliefd ben. Dat hoort erbij, maar niets kan tippen aan wat Sanne en ik voor elkaar voelen. Ik geniet er trouwens van dat andere mannen haar knap vinden. Ik ben niet snel jaloers.”

Sanne: “In Kaapstad had ik eens een fotoshoot met een knappe Italiaan, die toevallig op Christophe leek. Hij was ook heel lief. Ik vond het heerlijk om in zijn armen te liggen en dat heb ik Christophe verteld. Ik zeg het gewoon als ik knappe mannen heb ontmoet. Het leven is om te flirten, maar het gaat erom wat je er uiteindelijk mee doet.”

Volgens onderzoek zou één op de vier koppels die vijf tot tien jaar samen zijn, twee keer per week vrijen. Laait de passie bij jullie nog hoog op?

Christophe: “Ja, we zijn nog altijd een passioneel koppel. Omdat we elkaar vrijheid geven, moeten we elkaar telkens opnieuw leren kennen en worden we opnieuw verliefd. We kijken bewust naar elkaar, zodat we elkaar elke dag ­anders zien.”

Sanne: “En heel belangrijk: ik wil me niet meer aanpassen aan een man. Ik wil mezelf zijn, zonder verplichte nummertjes. Passie moet spontaan ontstaan.”

Christophe: “Klopt, we plannen dit nooit, geen vaste dagen om te vrijen. Dat begrijp ik overigens niet. Dan gebruik je elkaar en dat doen we niet. Niets moet, alles mag. (lacht)”