Exclusief voor abonnees ‘Thuis’-acteur Christophe Haddad trok voor SOS Kinderdorpen naar Libanon: "Ik ben tot op het bot geraakt" Veerle Van De Wal

09 december 2019

00u00 0 Showbizz Nergens beter dan thuis. De slagzin van 's lands populairste soap komt nu nog harder binnen bij Christophe Haddad (41). De 'Thuis'-acteur ging als ambassadeur van SOS Kinderdorpen naar Libanon, waar zijn roots liggen. "Ik zag kinderen lopen, alleen tussen de tanks. Mijn hart brak."

Christophe Haddad zet zich al bijna vijftien jaar in voor SOS Kinderdorpen. Als ambassadeur trok hij vorige week naar de Libanese hoofdstad Beiroet. "Ik wilde al langer de situatie in Libanon met eigen ogen gaan bekijken, maar het was een hele tijd niet veilig genoeg. Mijn vader is er geboren, maar in die tijd was er nog geen sprake van een burgeroorlog. Hij is alleen maar in België blijven plakken omdat hij verliefd is geworden op mijn moeder." Christophe groeide dan ook hier op met zijn vier zussen.

