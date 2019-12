‘Thuis’-acteur Christophe Haddad trok voor SOS Kinderdorpen naar Libanon, het land van zijn vader: "Mijn hart brak toen ik zag hoe kinderen er tussen de tanks lopen" Veerle Van De Wal

09 december 2019

00u00 0 Showbizz Nergens beter dan thuis. De slagzin van 's lands populairste soap komt nu nog harder binnen bij Christophe Haddad (41). De 'Thuis'-acteur ging als ambassadeur van SOS Kinderdorpen naar Libanon, waar zijn roots liggen. "Ik zag kinderen lopen, alleen tussen de tanks. Mijn hart brak."

Christophe Haddad zet zich al bijna vijftien jaar in voor SOS Kinderdorpen. Als ambassadeur trok hij vorige week naar de Libanese hoofdstad Beiroet. "Ik wilde al langer de situatie in Libanon met eigen ogen gaan bekijken, maar het was een hele tijd niet veilig genoeg. Mijn vader is er geboren, maar in die tijd was er nog geen sprake van een burgeroorlog. Hij is alleen maar in België blijven plakken omdat hij verliefd is geworden op mijn moeder." Christophe groeide dan ook hier op met zijn vier zussen.

Warm nest

Een schril contrast met het leven van veel families in Libanon. Wereldwijd groeit één kind op de tien op in schrijnende omstandigheden, zonder de liefdevolle zorg van de ouders. SOS Kinderdorpen probeert hen een veilige plek te geven om op te groeien. "Ik ben opgegroeid in een bijzonder warm gezin en ik vind dat ieder kind daar recht op heeft. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb een groot hart voor hen en wil zoveel mogelijk helpen. Door mijn bekendheid hoop ik mensen aan te sporen om iets goeds te doen voor een ander. Wij leven op één van de rijkste plekken ter wereld. Het zou mooi zijn als meer mensen dat beseffen. Ik hoop dat velen mijn actie van SOS Kinderdorpen ondersteunen tijdens De Warmste Week."

Meestal voelen mensen zich pas geroepen om iets te steunen als ze het kennen. Daarom probeert Haddad SOS Kinderdorpen mee in de kijker te zetten. "Ze hebben in 135 landen dorpen gebouwd, met meestal een twaalftal woningen, een school en een medische post. In elk huis woont een 'SOS Moeder' met ongeveer acht kinderen. Zij krijgen onderwijs, medicijnen en liefde. Ik heb in Beiroet zo'n dorp bezocht, met zo'n vijfenzeventig kinderen, de meesten onder hen zijn wees. Zien dat zij een nieuw leven kunnen opbouwen maakt me oprecht blij. Hoe getraumatiseerd sommige kinderen ook waren, er verscheen een glimlach op hun gezicht wanneer ik met hen speelde. Het was een pakkende reis. Ik ben tot op het bot geraakt. We hebben vluchtelingenkampen bezocht. Libanon telt anderhalf miljoen vluchtelingen. Mijn hart brak. Kinderen liepen er alleen op straat, tussen de tanks. Ook buiten die kampen leven sommige families in erbarmelijke omstandigheden. Ik heb vaak op het punt gestaan om te huilen, maar ik kies ervoor om tot actie over te gaan."

Het leven vieren

Naast al het leed was er tijdens zijn reis ook plaats voor een mooi moment. Christophe zag na lange tijd zijn Libanese familie terug. "Er wonen nog ooms, tantes, neven en nichten, en ook mijn teita (Arabisch voor 'grootmoeder', red.). Zij is 85, maar ze wordt goed opgevangen door de familie. Zij hebben heel wat meegemaakt, maar ze proberen nog steeds elke dag het leven te vieren. Ze stellen het goed nu. En als de bom écht ontploft, weten ze dat ze hier in België door mij en mijn familie zullen worden opgevangen."