'Thuis'-acteur Christophe Haddad huilt om Beiroet: "Godzijdank is mijn familie ongedeerd"

13 augustus 2020

06u20 0 Showbizz Christophe Haddad (41), die in 'Thuis' Bob speelt, heeft een emotionele boodschap op sociale media gepost. Aanleiding is de verwoestende explosie in Beiroet. De acteur heeft door zijn Libanese roots nog een oma, ooms en tantes in de stad wonen.

"Met tranen in de ogen vernam ik dat half Beiroet vernietigd was. Ik was doodongerust en het duurde een eeuwigheid voor iedereen een teken van leven gaf. Godzijdank is heel mijn familie ongedeerd. Maar meer dan 300.000 mensen in Libanon hebben nu geen huis meer." En dus onderneemt Haddad, al 13 jaar ambassadeur van SOS Kinderdorpen, actie. "Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik oproep om de organisatie financieel te steunen. SOS Kinderdorpen Libanon vangt nu kinderen op die hun ouders hebben verloren, zorgt ervoor dat dakloze gezinnen niet uit elkaar vallen en verleent psychologische hulp. Ze kunnen onze hulp gebruiken. Vandaar mijn vraag: ga naar sos-kinderdorpen.be en doe een gift. Ik dank iedereen met heel mijn hart."

