'The Weeknd' wou nier afstaan aan ex Selena Gomez

31 maart 2018

11u50 0 Showbizz In een song op zijn nieuwste EP 'My Dear Melancholy' zou de 28-jarige zanger 'The Weeknd' laten verstaan hebben dat hij een nier wilde afstaan aan ex-vriendin Selena Gomez op het moment dat ze een niertransplantatie moest ondergaan.

Het paar vormde tien maanden een koppel. De relatie was echter stormachtig aangezien Selena Gomez nog niet over haar eerste liefde Justin Bieber heen was. Een maand na de breuk met 'The Weeknd' was Gomez opnieuw samen met het Canadese tieneridool.

In het openingsnummer 'Call Out My Name' zingt 'The Weeknd' over een meisje dat hem zoals 'een pitstop' behandelde, maar de zanger zou ook een andere onthulling hebben gedaan.

Vorig jaar onderging Gomez, die lijdt aan de ziekte lupus, een niertransplantatie. Vriendin Francia Raisa bood haar uiteindelijk het orgaan aan, maar blijkbaar was ook The Weeknd offrerende partij.

In de ballad zingt hij dat hij bijna een stuk uit zijn lijf voor haar had gesneden: “I said I didn’t feel nothing baby, but I lied. I almost cut a piece of myself for your life."

Broooooo The Weeknd put Selena on blast when he said “I almost cut a piece of myself for your life”...does that mean this dude was gonna give you his damn kidney??? And you leave him like dat??? Papí(@ maddsssness) link

Intussen lijkt The Weeknd komaf te hebben gemaakt met Selena en toont hij nog maar weinig empathie voor zijn ex. In zijn eindnummer “Privilege,” zingt hij: “Enjoy your privileged life ’cause I’m not gonna hold you through the night . . . And I don’t wanna hear that you are suffering, you are suffering, no more.”