'The Voice Kids'-winnares Katarina krijgt platencontract: "Opgebloeid dankzij Josje"

22 september 2018

06u00

Bron: TV-Familie 0 Showbizz Het nieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’ is van start gegaan op VTM. De nu 14-jarige Katarina uit Slowakije betoverde iedereen vorig jaar met haar fluwelen stem, won de editie en kreeg onlangs een platencontract. Haar eerste single ‘The Girl That Let You Go’ is net uit. Wij praten met Katarina en haar mama Dagmara (36).

Wauw Katarina, op je veertiende een platencontract!

Katarina: Ja, geweldig dat ik nu een single op de wereld kan loslaten!

Het is een aanstekelijk, poppy nummer. Is dit wel volledig jouw ding? 

Katarina: Ik geloof hierin, zeker weten! Ik was direct verliefd op dat liedje, geschreven door Bert Gielen, de hulpcoach van Natalia in ‘The Voice’. Al zing ik nog altijd graag trage nummers, hoor. 

Mama: De nieuwe Katarina is wat moderner, frisser en sneller. Ik ben een héél trotse mama. Samen met haar neef werkt Katarina nu aan nieuwe nummers.

Katarina, Josje was jouw coach in ‘The Voice Kids’. Heb je haar je single op voorhand laten horen?

Katarina: Nee. Ik hoop dat ze ’t goed zal vinden. Ik begrijp dat Josje nu vooral tijd in haar zwangerschap wil steken. Ik ben zo blij voor haar!

Mama: Mijn dochter heeft veel aan Josje te danken. Zij heeft haar meer zelfvertrouwen gegeven. Ja, dankzij Josje is Katarina opengebloeid.

Katarina: Ze heeft me doen beseffen dat ik in mezelf moet geloven. Ik twijfel nu veel minder. Josje is zó lief. Ik ben ook nog altijd blij dat ze me de bijnaam ‘showpony’ heeft gegeven. (lachje)

Heb jij als ‘showpony’ al veel optredens gehad?

