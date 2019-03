‘The Voice Kids’-winnares Jade heeft een eerste single: “Maar ook school is belangrijk” CD

08 maart 2019

17u09 0 Showbizz Drie maanden geleden won Jade De Rijcke (15) The Voice Kids, vorige vrijdag bracht ze haar debuutsingle Straw House uit, een nummer over een relatie die maar niet wil lukken. Een opvallend thema gezien haar jonge leeftijd. “Mijn hart is nog nooit gebroken, ik heb nog niet echt een lief gehad”, vertelt Jade. “Maar de mensen kennen mij het beste van rustige nummers, vandaar de keuze. Al wil ik in de toekomst zeker ook uptempo liedjes brengen.”

Was je coach Gers Pardoel betrokken bij het nummer?

Nee, maar ik word goed begeleid door mijn platenmaatschappij. Ik heb Gers minder gehoord sinds ‘The Voice Kids’. Onlangs liet hij via mijn Instagram wel weten dat hij trots op mij is, nu ik mijn eerste eigen nummer uit heb.

Vind je het spijtig dat er minder contact is?

Goh, ik begrijp het wel hoor. Gers heeft het zo druk. En als ik echt met een grote muzikale vraag zou zitten, weet ik zeker dat hij me zou helpen.

Ga je ook optreden nu je een single uit hebt?

Voorlopig zijn enkele aanvragen, maar misschien komen er nog meer. Ik zou het alleszins heel graag doen. Ook al sterf ik altijd een beetje van de zenuwen op een podium. Tijdens Rode Neuzen XL in het Sportpaleis sloeg de stress zelfs wat op mijn stem, al zeggen de meeste mensen dat ze dat niet gehoord hebben. Bij ‘The Voice Kids’ had ik daar geen last van, ik was toen meer op mijn gemak omdat ik iedereen kende.

Een carrière als fulltime zangeres ambieer je dus niet meteen?

Toch wel, ik zou dat wel graag willen, maar ik ben ook realistisch genoeg. Ik weet dat het belangrijk is om ook mijn best te doen op school. Dus voorlopig probeer ik beide te combineren.

Info: ‘Straw House’ is nu te koop op alle digitale platformen. (+ hoes)