‘The Voice’-finaliste Silke Mastbooms speelt Pocahontas in nieuwe musical van James Cooke MVO

12 december 2019

Showbizz 'The Voice'-finaliste Silke Mastbooms kruipt binnenkort in de huid van prinses Pocahontas. De musical wordt op poten gezet door productiehuis Uitgezonderd, waar tv-gezicht James Cooke het voor het zeggen heeft.

“Ik heb nooit audities gedaan”, zegt Silk aan het Nieuwsblad. “Want ze zoeken toch altijd een blonde prinses.” Maar toen ze ‘Pocahontas’ voorbij zag komen, waagde ze toch haar kans. “En ze kozen mij nog ook!”

Silke eindigde in 2012 op de tweede plaats in ‘The Voice Van Vlaanderen. Ze was daarna nog een tijdje op de radio te horen met haar single ‘Awake’. Nu zet ze voor het eerst in lange tijd een nieuwe stap in de showbizz-wereld.