'The Voice'-finalist Wannes jongste solist in 'The Christmas Show'

05 december 2019

00u00 0 Showbizz Zijn deelname aan 'The Voice', waar hij nipt verloor van IBE, legt Wannes Lacroix (16) geen windeieren. De jonge zanger staat op zondag 22 december twee keer in de Lotto Arena met 'The Christmas Show', naast kleppers als Belle Perez, André Hazes en ook Christoff.

"Vorig jaar heb ik meegedaan als elfje. Maar door 'The Voice' hebben ze mij nu gevraagd als solist", vertelt Wannes. "Ik breng trouwens ook een nummer uit de finale: 'Never Enough' (uit 'The Greatest Showman', red.). Het is een hele eer om kerstmedleys te mogen zingen met zulke grote namen. Je ziet dat die mensen enorm veel ervaring hebben. Van hun professionalisme kan ik nog veel leren."

Eerst diploma

Wannes koestert nog steeds de droom om eigen nummers uit te brengen. "Maar het verloopt allemaal wat trager dan ik gedacht had. Er zijn gesprekken met mensen uit de muziekwereld, maar een platenlabel heb ik nog niet", zegt Wannes. "Ik heb me na 'The Voice' vooral gefocust op mijn schoolwerk. Ik zit nu in het laatste middelbaar, woordkunst-drama. Het is misschien maar een velletje papier, maar ik zou toch heel graag mijn diploma halen."

