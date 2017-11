'The Voice': Adèle gaat met dubbele beenprothese ‘battle’ aan MC

Ze heet voluit Adèle Monheim, is 27 jaar jong en één van de zestien kinderen van het gezin Monheim. Ze slaagde in 'The Voice van Vlaanderen' met glans in haar ‘Blind Audition’ met 'Don’t You Worry Child' van Swedish House Mafia en gaat vanavond een ‘battle’ aan met Jessica. Dat doet Adèle opnieuw op bijzondere wijze, namelijk op twee beenprothesen, netjes verscholen onder een lange broek. ‘Ik ben geboren zonder benen, dus ik loop al van kinds af aan met prothesen rond. Door het feit dat ik prothesen heb is het niet gemakkelijk om steun uit de onderbenen te halen’, zoals Nathalia, de coach die naast Koen Wauters haar stoel draaide tijdens ‘the Blind Audition’, tijdens de voorbereidingen vroeg. ‘De tip die Natalia gaf om die steun uit het middenrif te halen heeft mij geholpen’, aldus nog Adèle.

Adèle kampt vanavond met Jessica voor een plaats in de liveshows met ‘Like I’m Gonna Lose You’ van Meghan Trainor ft. John Legend. Een straffe ‘battle’, die Natalia naar eigen zeggen ‘kiekeboebelen’ bezorgde.

VTM, om 20.40 uur