'The Pebbles'-frontman Fred Bekky: "Mijn zeventien jaar jongere vrouw houdt me jong"

14 juli 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Precies vijftig jaar geleden stonden The Pebbles op de affiche van het allereerste rockfestival in België. Maar daar weet Fred Bekky nu niks meer van. “We hebben toen zo veel opgetreden … Op de duur weet je dat niet meer, hé”, zegt de zanger-gitarist die onlangs 75 werd in Primo. “Dat mijn geheugen erop achteruitgaat, is normaal op mijn leeftijd.”

Twee maanden voor het roemrijke Woodstockfestival in Amerika vond op 21 juni 1969 het eerste rockfestival van ons land plaats. Op de affiche stonden grote namen als Yes en Fleetwood Mac, maar ook onze Belgische Beatles: The Pebbles. Oprichter, zanger, gitarist en songwriter Fred Bekky herinnert er zich niet veel meer van. Anderhalf jaar geleden vertelde hij al dat hij sukkelde met z’n kortetermijngeheugen. Ook z’n langetermijngeheugen blijkt nu te haperen, als we hem bellen om een paar herinneringen op te halen.

Fred, wat weet je nog over dat eerste rockfestival waar je optrad met The Pebbles?

FRED BEKKY: Welk festival was dat?

‘First International Pop Event’, zo heette het. Je deelde de affiche met niemand minder dan Fleetwood Mac.

Miljaar zeg ... En waar was dat?

