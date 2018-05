'The Musical Academy': Vlaanderen krijgt nieuwe talentschool EVDB

26 mei 2018

18u06 0 Showbizz Deep Bridge opent 'The Musical Academy', een talentschool voor jongeren met een passie voor musical. Dit najaar opent de school zijn deuren en kunnen er tijdens het weekend en schoolvakanties stages, masterclasses en opleidingen gevolgd worden.

Dit najaar opent 'The Musical Academy' zijn deuren in Vlaanderen. De school zal tijdens schoolvakanties en weekends stages, masterclasses en opleidingen organiseren voor jong talent vanaf 6 jaar. Deep Bridge kwam op het idee na het succes van ‘Ridders van de ronde keukentafel’, een voorstelling gespeeld door 28 jongeren.

Deep Bridge wil via de school een opleiding bieden aan jongeren met talent die er niet noodzakelijk voor kiezen om een professionele zang-, dans- of acteeropleiding te volgen. Er zal een aanbod aan lessen zijn voor zang, dans, acteren en zelfs componeren. De opleidingen worden gegeven aan groepen met en zonder selectieproeven, iedereen kan dus meedoen.

Midden juni zal Deep Bridge alle plannen en opleidingen van 'The Musical Academy' bekendmaken. Vanaf nu is 'The Musical Academy' reeds actief op Facebook en Instagram, via die sociale media wordt iedereen op de hoogte gebracht van de plannen.