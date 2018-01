'The Libertines' organiseren veiling voor overleden Belgische fan EDA

28 januari 2018

10u43

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz De wereldberoemde Britse rockband 'The Libertines' zijn een jaar na de feiten nog steeds geraakt door de dood van een Belgische fan. Op hun website organiseert de groep een veiling ter nagedachtenis van Hendrik Van Dale. De 21-jarige jongeman uit Brugge kwam in januari vorig jaar om het leven na een ongeluk. Hij liet al zijn spaarcenten na aan goeie doelen.

'The Libertines' dragen hun fans in hun hart en Hendrik in het bijzonder. Na het overlijden van de twintiger uit Brugge stuurde de groep al een steunbetuiging de wereld in. Pete Doherty en de zijnen zijn Hendrik een jaar later niet vergeten. Op hun website veilen ze nu het artwork van hun album 'The Milkman's Horse' voor de betreurde jongeman.

“Hij bracht meer dan een sprankeltje vreugde in de levens van iedereen die hem kende. Hij was als familie”, klinkt het op de site van The Libertines. "Hij was een uitzonderlijk mooie jongeman, wijzer dan zijn jaren, ... zoals vader Mike al liet optekenen."

De opbrengst gaat naar de waslijst aan goede doelen die Hendrik in zijn testament naar voren schoof. Tijdens De Warmste Week schonken de ouders van Hendrik nog enkele duizenden euro's aan die goede doelen. Op 10 februari organiseren zij trouwens een wake in het Entrenous in Brugge. “Dat wordt een avond met live optredens”, aldus mama Veronique. “De opbrengsten gaan ook naar zijn goeie doelen. En daarnaast zijn we nu al bezig met de organisatie voor de Warmste Week van 2018.”

Hendrik viel in 2016 op weg naar zijn werk in de Brugse Ringvaart en verdronk.