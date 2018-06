'The Incredibles'-regisseur bewaart Oscars op zolder EVDB

23 juni 2018

16u58 0 Showbizz Het duurde veertien jaar, maar de fan kunnen eindelijk ontdekken hoe het verder gaat met het superheldengezin uit megahit 'The Incredibles'. Regisseur Brad Bird leverde een vervolg af dat in Amerika alle records heeft gebroken.

"Het is leuk dat de film goed ontvangen wordt", beaamt de regisseur, die ook successen als 'Ratatouille' en 'The Iron Giant' maakte. "Al lees ik zelden recensies. Of ze nou goed of slecht zijn, aan deze film kan ik niets meer veranderen. En de kritiek is doorgaans niet heel bruikbaar voor volgende projecten. Eigenlijk leiden ze alleen maar af."

De 60-jarige filmmaker keerde met 'The Incredibles 2' terug naar het animatiegenre, na twee 'live action'-uitstapjes naar 'Mission: Impossible 4' en 'Tomorrowland'. "Het is niet perse gemakkelijker om een animatiefilm te maken", vertelt Bird. "Maar je kunt de omstandigheden wel beter naar je hand zetten. Je hoeft je bijvoorbeeld geen zorgen te maken over het weer, zoals we wel moesten doen toen Tom Cruise aan de Burj Khalifa hing. Je hebt regelmatigere werktijden en hoeft nooit om 3 uur op voor een ochtendshoot."

Persoonlijk verhaal

Het maken van vervolgfilms heeft niet de voorkeur voor Bird, erkent hij. "Ik wil mijzelf niet herhalen. Maar 'The Incredibles' heeft een bijzonder plekje in mijn hart; ik heb het eerste project van het begin tot het einde ontwikkeld. Het lijkt een superheldenfilm, maar het is een heel persoonlijk verhaal over de verhoudingen binnen een gezin, mijn gezin eigenlijk." Bovendien is het zoveel gemakkelijker om een sequel te maken in Hollywood. Een groot live action-project van Bird over de aardbeving die San Francisco in 1906 trof, liep spaak. "Ik vond het fijn om het gevoel van dat eerste deel weer terug te vinden, ook voor mijzelf als maker."

Voor 'The Incredibles 2' maakte hij gebruik van vrijwel dezelfde crew als veertien jaar geleden. "Je weet dat mensen aan een half woord genoeg hebben", legt hij uit. "Het maken van een film is een bijzonder ongemakkelijk proces: het is een doorlopende strijd om iets beters te bedenken. Je kunt geen seconde achterover leunen. Daarin maakt het verschil of je animatie of live action doet." Het grootste probleem was het vinden van een goed verhaal. "Het eerste deel kende enorm veel technische uitdagingen: zaken als haar, mensen, water en vuur waren toen nog heel lastig digitaal te animeren. Veertien jaar later was dat veel gemakkelijker." Vooral het vinden van een goede schurk in deel twee bleek heel lastig. "Bovendien hadden we minder tijd dan gepland. Omdat Toy Story 4 werd uitgesteld, moesten wij een half jaar eerder uit."

Het succes doet hem goed. Al blijft de Amerikaan onder alle omstandigheden nuchter, een les die hij zichzelf al vroeg in zijn carrière leerde. "De twee Oscars die ik heb gewonnen staan ook op zolder", lacht hij. "Ik ben er heel trots op. Maar van mij hoeft niemand ze te zien. Ook over dat soort prijzen moet je nooit te gek gaan doen."

'The Incredibles 2' draait vanaf dit weekend in de Engelstalige en de Nederlands nagesynchroniseerde versie in de bioscopen.