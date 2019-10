‘The Handmaid’s Tale’-schrijfster Margaret Atwood wint prestigieuze Booker Prize MVO

15 oktober 2019

11u30

Bron: ANP 1 Literatuur Margaret Atwood en Bernardine Evaristo hebben dit jaar samen de Booker Prize gewonnen. De jury maakte de winnaars van de grote literaire prijs maandagavond in Londen bekend.

Atwood won de prijs voor ‘The Testaments’. Het boek is het vervolg op ‘The Handmaid’s Tale’ uit 1985, dat weer volop in de spotlight staat vanwege de gelijknamige televisieserie met Elisabeth Moss in de hoofdrol. ‘The Testaments’ kwam vorige maand pas uit en speelt zich af vijftien jaar na de gebeurtenissen uit ‘The Handmaid’s Tale’.

Evaristo werd bekroond om haar boek ‘Girl, Woman, Other’. Het werk van de Britse vertelt de verhalen van twaalf personages, voornamelijk vrouwelijk en zwart in de leeftijd van 19 tot 93 jaar, die in Groot-Brittannië wonen.

De prestigieuze Booker Prize wordt jaarlijks uitgereikt. De jury kent de prijs toe aan “de beste roman van het jaar, geschreven in het Engels en gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland”. De winnaar ontvangt 50.000 pond (ruim 57.000 euro).