‘The Expendables’-acteurs Sylvester Stallone en Dolph Lundgren werken samen aan nieuwe tv-reeks KD

04 augustus 2019

11u57 0 Showbizz ‘The Expendables’-sterren Dolph Lundgren (61) en Sylvester Stallone (73) slaan de handen in elkaar voor een nieuw project. Dolph zal de hoofdrol vertolken in een nog titelloze serie over een geheim agent. Sylvester verbindt zich als uitvoerend producent aan de reeks en zal mogelijk ook regisseren.

Dolph Lundgren en Sylvester Stallone zijn al jaren goed bevriend. Ze speelden eerder al zij aan zij in ‘Rocky IV’ en ‘Creed II’. Al is de vriendschap van het duo vooral bekend door hun gelauwerde acteerprestaties in de ‘The Expendables’-filmreeks.