'The Crown'-acteur Matt Smith niet positief over huwelijk Meghan Markle en Prins Harry "Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn" EVDB

08u55 0 Photo News Showbizz Matt Smith is niet erg enthousiast over de verloving tussen zijn mede-actrice Meghan Markle en de Britse prins Harry.

Hoewel zowat iedereen enorm blij is om het nieuws dat Meghan Markle en prins Harry gaan trouwen, is 'The Crown'-acteur Matt Smith dat niet echt. Matt Smith speelt in de serie prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth II.

Tijdens een babbeltje met Vanity Fair vertelde Smith het volgende: "Ik heb medelijden met haar. Het is zo'n grote verandering voor haar leven en zo veel om op zich te nemen. Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar, hey, ze trouwt met de prins van Groot-Brittannië, hoe leuk voor haar."

Erg overtuigend klonk dat laatste niet, Matt...