‘Temptation’-verleidster Yasmine en Martin van ‘Love Island’ uit elkaar

IDR

21 mei 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Ze leken een goed (en ook mooi) koppel, maar reality-figuren Yasmine Pierards (22) en Martin Foru (22) zijn dan toch uit elkaar gegaan. Het gerucht deed al een tijdje de ronde, maar wordt nu bevestigd in weekblad TV Familie.

Yasmine is bekend van MTV’s ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ én ‘Oh My God’ van VIJF. En de Nederlandse Martin deed mee aan het door Viktor Verhulst gepresenteerde ‘Love Island’ van VIER. Hij is bokser en model. “Yes, your girl is single. Leave me alone with the questions. Positive vibes only”, schreef Yasmine bij een (ondertussen verwijderd) filmpje. Onder andere Lana Guetta, die samen met Yasmine in ‘Oh my God’ te zien was, drukte haar vriendin op het hart dat dit de beste beslissing is. En ook Yasmine zelf is naar verluidt niet rouwig om dat ze opnieuw vrijgezel is. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Maar het is géén vriendschappelijke relatiebreuk.

Eerste scheurtjes

Yasmine en Martin willen blijkbaar geen enkel contact meer met elkaar. Ze volgen elkaar zelfs niet meer op Instagram. En ze hebben alle foto’s van hen samen van hun sociale media verwijderd. Alsof ze nooit iets met elkaar hebben gehad. Vreemd genoeg vertelde Yasmine niet zo lang geleden nog dat ze graag met Martin wilde gaan samenwonen in het buitenland. Maar kort daarna begon het scheef te zitten tussen de twee. Naar verluidt werden de scheurtjes in hun relatie aanvankelijk gelijmd, maar nu is het definitief uit tussen Yasmine en Martin.

LEES OOK:

Sebastiana uit ‘Love Island’ heeft geen contact meer met de andere dames: “Ik hoef ze ook niet meer te horen”

Yasmine uit ‘Ex On The Beach’: “Ik word gepest op sociale media”

‘Love Island’-koppel Kelly en Matthy uit elkaar