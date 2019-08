‘Temptation’-verleidster met wie Fabrizio aanpapte doet boekje open (en neemt het op voor Pommeline) TDS

23 augustus 2019

16u28

Bron: Instagram 2 TV Toen bleek dat er een einde was gekomen aan de relatie tussen Fabrizio (26) en Pommeline (25), werd er met de beschuldigende vinger gewezen naar ‘Temptation VIPS’-verleidster Julia. Zij had dan ook al een reputatie opgebouwd, gezien zij en Fabrizio het naar verluidt wel heel gezellig maakten tijdens hun deelname. In een filmpje en via de sociale media geeft de verleidster nu haar versie van de feiten.

De ‘Temptation VIPS’-kijkers krijgen het week na week te zien: Pommeline is radeloos en compleet gebroken nu steeds meer gaat blijken dat haar relatie met Fabrizio op instorten staat. Naar verluidt dé schuld van verleidster Julia, die Fabrizio tijdens de ultieme dreamdate zou hebben gemasturbeerd. Desondanks neemt de Nederlandse verleidster het nu toch op voor Pommeline, zo laat ze weten via een vraag/antwoord-sessie op Instagram.

Julia kreeg namelijk de vraag of zij ‘een beetje overeenkomt met Pommeline’. Waarop ze antwoordt: “Ik denk dat zij, logisch ook, het moeilijk vindt, omdat ik veel contact had met Fabrizio. Het is nooit mijn intentie geweest om haar bewust te kwetsen en wilde haar meer beschermen, denk ik. Helaas pakken sommige dingen niet altijd goed uit en kan je niet alles voor een ander invullen.”

Complimenten

Julia heeft ook enkel mooie woorden over voor Pommeline. “Ik vind haar supermooi en vind het oneerlijk hoe tv haar neerzet als iemand die alleen maar huilt. Ze heeft veel in zich en ik weet zeker dat nog grote dingen gaat doen!”

(lees verder onder de foto)

Niet romantisch

Ook na de opnames van ‘Temptation VIPS’ werden Fabrizio en Julia samen gespot, wat de geruchten over hun romance alleen maar aanwakkerde. Maar volgens Julia zat de realiteit helemaal anders in elkaar, en was er enkel sprake van vriendschap. Dat zegt ze tevens in een vraag/antwoord-video op Youtube.

“Hoe het zit tussen Fabrizio en mij? Daar kan ik best kort over zijn”, zucht Julia. “Ben jij gewoon nooit met vrienden naar Walibi gegaan? Walibi was gewoon zomaar. Het strand ook. Het was super lekker weer en we dachten gewoon: laten we naar het strand gaan, zoals elke logisch nadenkende mens.” Ze kan de opgedoken ‘innige beelden’ van haar en Fabrizio op het strand dan ook verklaren. “Dat doe je natuurlijk niet in je ski-pak, maar in je bikini en zwembroek. En je gaat ook naast elkaar liggen en niet tien meter afstand houden en gaan schreeuwen naar elkaar. Dat is heel asociaal.”