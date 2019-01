‘Temptation’-verleidster Kimberley: “Ik wilde als koppel meegaan, maar onze relatie overleefde de vragenlijst niet” KAV

29 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Half februari barst ‘Temptation Island’ weer los en gaan vier koppels de genadeloze relatietest aan. Acht sexy verleidsters staan klaar om de hormonen van de mannen op hol te doen slaan. Onder hen de wulpse Kimberly (22), die eigenlijk in een héél andere rol aan het avontuur wilde beginnen.

Weerstaan aan de verleidingsmanoeuvres van de dames: da’s de enige opdracht die de mannen op ‘Temptation Island’ tot een goed einde moeten brengen. Maar gelet op het kaliber verleidsters dat VIJF hen voorschotelt, zal dat geen sinecure zijn. Naast de bevallige Kimberly tekenen met Tisha (23), Lizzy (21) en Emma (21) nog drie Vlaamse verleidsters present. Van Nederlandse zijde moeten Naomi (19), Armanda (22), Ayleen (18) en Demi (23) de temperatuur op het eiland naar ongekende hoogte stuwen. Dat ze er zin in hebben, staat buiten kijf. “We gaan er alles aan doen om de mannen in de val te lokken”, klinkt het. “Ik kick op onbereikbare types”, zegt Demi. En als we de Brugse Emma mogen geloven, is geen enkele man te vertrouwen. Dat belooft...

Belachelijk maken

Voor één van de verleidsters had haar deelname er totaal anders kunnen uitzien. Kimberly schreef zich aanvankelijk in... als deel van een koppel. “Mijn intussen ex-vriend en ik wilden al lang meedoen”, zegt de sales assistant in Dag Allemaal, die ervan droomt om als personal trainer aan de slag te gaan. “We waren niet alleen fans van het programma, het leek ons ook goed om onze relatie te testen.”

Maar deelnemen als koppel zat er dus niet in.

Hoe het komt, weet ik niet, maar nadat we ons hadden ingeschreven, ging het steil bergaf met onze relatie. Toen ze ons opbelden om de vragenlijst te overlopen, twijfelde ik zó hard dat het mij beter leek om niet mee te gaan. Als je al in een wankele relatie zit, moet je er niet aan beginnen. De kans was groot dat we ons belachelijk zouden maken en daar had ik geen zin in.

Waarom twijfelde je zo hard aan je relatie?

Via via ving ik geruchten op dat hij me niet altijd trouw was. Ik heb dat lang van me af kunnen zetten. Maar toen we gingen samenwonen, groeiden we steeds verder uit elkaar. Hij deed steeds afstandelijker, waardoor die roddels nog meer door m’n hoofd spookten en ik me ook voor hem afsloot.

Zo erg dat je de stekker eruit trok?

(knikt) Ik had kunnen wachten tot na ‘Temptation’, om ginds het ware gelaat van m’n ex te ontdekken. Mocht ik hem hebben zien vreemdgaan, dan zou ik er meteen een punt achter hebben gezet. Maar ik besefte dat onze relatie al op was, dus cancelde ik onze deelname.

Maar niet jóuw deelname.

(lacht) Ik kreeg wel zin om als verleidster mee te doen aan ‘Temptation’. Dus belde ik de makers op en voilà...

Kijk jij, door de ervaring met je ex, niet anders naar de koppels?

O, nee! Ik heb geen medelijden. Ze hebben er zelf voor gekozen om de test aan te gaan, toch? Ik mag niets verklappen, maar euh... Ik ga nog een belangrijke rol spelen. (knipoogt)

Je zou niet de eerste verleidster zijn die met een lief naar huis gaat.

Laat het uit! Dáárvoor doe ik niet mee. Je bouwt wel een band op met die jongens, maar het blijft een spel. Op dat vlak ben ik bikkelhard. Dat heeft te maken met m’n verleden.

Oei, vertel?

Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Mijn vader overleed toen ik 14 was en mijn moeder heeft een paar verkeerde keuzes gemaakt. Geweld, vriendjes die mij en m’n zussen sloegen of geld pikten.

Da’s hard.

Ongeveer sinds mei hebben we geen contact meer. Ze wenst mij wel nog een gelukkige verjaardag en zo, maar daar stopt het dan ook.

Mis je haar?

Ergens wel, omdat mijn vader er ook niet meer is. Maar er is te veel gebeurd. Nu woon ik bij mijn oma van 70. Da’s aanpassen vanwege het generatieverschil, maar ik ben heel blij dat ik bij haar terechtkan.

Zij moest wellicht slikken toen je zei dat je aan ‘Temptation Island’ ging deelnemen.

(lacht) Wees maar zeker. In ’t begin kon ze er niet echt om lachen, maar inmiddels heeft ze er wel vrede mee.