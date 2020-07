‘Temptation’-verleidster Felicia heeft een zeldzame aandoening: “Ik stond op en zag helemaal niets meer” SDE

09 juli 2020

07u16

Bron: Instagram 0 Showbizz Felicia (21), die zich tijdens het voorbije seizoen van ‘Temptation Island’ liet opmerken als verleidster, kampt met serieuze gezondheidsproblemen. Dat vertelt de Nederlandse openhartig op haar Instagram-pagina.

“De laatste tijd krijg ik veel vragen over mijn gewichtstoename en waarom ik niet meer zo actief ben op sociale media”, begint Felicia haar verhaal. “De reden hiervan is dat de ziekte Vogt-Koyanagi-Harada bij mij is geconstateerd. Dit is een immuunziekte die bij mij op mijn ogen is geslagen", legt ze uit. “Het begon met rode en geïrriteerde ogen, daarna kreeg ik last van een waas voor m'n ogen die steeds erger en erger werd. Toen ik op een dag opstond, kon ik helemaal niets meer zien. In het ziekenhuis werd ik meteen behandeld en kreeg ik drie dagen achter elkaar Prednison (medicatie tegen ernstige ontstekingen, red.) via een infuus.”

De Nederlandse wordt al sinds eind januari behandeld voor de ziekte. “Het gaat steeds een beetje beter en daar ben ik blij mee”, klinkt het. “Elke dag neem ik zeven pilletjes Prednison, en nog andere medicijnen om ervoor te zorgen dat de situatie stabiel blijft.” Al zijn er ook nadelen: “De grootste bijwerking van Prednison is gewichtstoename, en daarom ben ik ‘ dikker ‘ geworden. Mijn ziekte heeft een grote impact op mijn leven en gedrag en daarom wil ik dit met jullie delen. Ik blijf positief en hoop zo snel mogelijk zonder medicijnen te kunnen leven”, besluit ze op een positieve noot.

Lees ook:

Maak kennis met de verleidsters van ‘Temptation Island 2020’

Zach en Simone waren na ‘Temptation Island’ nog drie maanden een koppel: “Ernstig auto-ongeluk bracht ons dichter bij elkaar”

Roshina uit ‘Temptation Island’ zet de puntjes op de i: “Zodra we een pauze inlasten, had Karim contact met héél véél meisjes”