‘Temptation’-verleidster Emma is de ex van Marvin: “Nu al heel wat negatieve reacties gekregen” TK

01 februari 2019

07u40

Bron: KWV 0 Showbizz Op 15 februari barst de relatiestrijd op ‘Temptation Island’ weer los. Een van de dames die al haar troeven in de strijd gooit om de koppels uit elkaar te halen, heet Emma De Busscher (21). In de Krant van West-Vlaanderen vertelt ze dat ze nu al heel wat reacties kreeg op haar deelname, zowel positief als negatief.

Haar deelname aan ‘Temptation’ begon eigenlijk als een grap. “Ik had mij ingeschreven samen met een vriendin. Ik haalde de selectie en voor dat ik het goed en wel besefte zat ik op het vliegtuig. Ik kende al enkele mensen die al hebben deelgenomen aan het programma. En Marvin, ook een Bruggeling, nam met zijn toenmalige lief Louise deel aan een vorige reeks van Tempation Island. Marvin is trouwens mijn ex.”

Ze geeft grif toe dat ze meedoet aan het programma om er achteraf iets uit te halen. “Begin deze week werden de verleidsters bekend gemaakt en meteen steeg mijn aantal volgers op Instagram al van 3.000 naar 4.500. Ik kreeg ook al enkele aanbiedingen voor het promoten van juweeltjes en gin. Als dat producten zijn waar ik achter sta, dan doe ik dat graag.”

Daar horen helaas ook internettrollen bij. “Ik laat het gewoon op me afkomen. Sinds de verleidsters bekend zijn, heb ik al heel wat positieve, maar ook heel wat negatieve reacties gekregen. Op Instagram zijn het vooral positieve reacties, op Facebook ook veel negatieve. De typische internetreacties dus. Mensen zeggen dat je niets waard bent, dat je een slet bent, van plastic... Ze kennen je niet, maar toch gaan ze al heel hard oordelen. Ik heb die commentaren gelezen en dat doet me wel iets. Ik heb ook al privéberichten gekregen van mannen die zeggen dat ze met me willen trouwen en zo. Wel een beetje vreemd.”

Of ze geslaagd is in haar verleiderstaak? “Het zal zeker spannend worden, daar moet niemand aan twijfelen! Het zal een volwaardig Temptation-seizoen zijn.”