‘Temptation’-verleidster Chloë krijgt de modellen die ze niet betaalde aan de deur: “Waar is ons geld?” DBJ

21 februari 2019

19u27

Bron: BNN/VARA 25 Showbizz ‘Temptation Island’-verleidster Chloë schrok zich een hoedje wanneer er plots drie modellen samen met een cameraploeg aan haar voordeur stonden. De drie hadden modellenwerk gedaan voor Chloë’s kledinglijn, maar werden daar nooit voor betaald. Nu eisten ze een vergoeding. De brunette was not amused, net als haar mama, de twee belden uiteindelijk de politie.

Drie van de veertien opgelichte modellen hadden Youtubester-Tim Hofman aangeschreven omdat ze zich verongelijkt voelden. In een e-mail die ze kregen van de voormalige verleidster stond dat ze model mochten staan voor de kledinglijn van Chloë en dat ze daarvoor een reiskostenvergoeding zouden krijgen. Die kregen ze uiteindelijk nooit en daarom klopten ze samen met de presentator aan bij het huis van Chloë om verhaal te halen.

Chloë lag ziek in bed vertelde haar mama via de parlofoon, maar uiteindelijk kwam de brunette toch naar beneden om de deur te openen. Daar zag ze de modellen staan en schrok zich een hoedje. “Wij krijgen nog geld van jou”, klonk het. Een verbouwereerde Chloë stapte terug naar binnen en sprak Hofman aan. “Daar ga ik het nu niet over hebben”, zei ze met haar hond op de arm. “Het staat allemaal in het contract. Daar staat het zwart op wit uitgelegd en verder ga ik daar geen uitleg over geven.” Hofman kreeg vervolgens de voordeur in zijn gezicht.

Politie

De presentator en de modellen lieten het daar niet bij en geraakten, door aan te bellen bij de buurman, toch het gebouw binnen. Toen het gezelschap op de voordeur van het appartement klopte, kwam Chloë’s mama opendoen. Die eiste dat Hofman en zijn crew stopten met filmen. De drie modellen, tussen achttien en twintig jaar - stonden erbij en keken ernaar.

Uiteindelijk belden Chloë en haar mama de politie, die de filmploeg vriendelijk verzocht om op te krassen. Hofman en de modellen dropen uiteindelijk af. Hoewel Chloë de modellen in een persoonlijke e-mail wel beloofde hen te vergoeden, stond in het contract dat ze ondertekenden dat ze géén vergoeding zouden krijgen.