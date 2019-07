'Temptation'-verleiders Jietse en Joshua gaan influencers managen CD

00u00 0 Showbizz Nadat ze zich in 'Temptation Island' op de vrouwelijke koppelhelften stortten, wagen verleiders Jietse Strubbe (22, links) en Joshua Feytons (21, rechts) zich nu aan een zakencarrière. Samen met twee extra partners zijn ze een managementbureau gestart voor Belgische influencers: Next Chapter.

Ze willen socialemediafiguren zo goed mogelijk begeleiden met hun opdrachten voor bepaalde merken. Daarnaast gaan ze met een creatief team nieuwe YouTube-concepten uitwerken. Volgens de twee heren hinkt België achterop op het vlak van influencermarketing. "Als je ziet wat in de VS en Nederland gebeurt, dan hebben wij hier in ons land wat in te halen. Wij proberen dat gat te dichten."