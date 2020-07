‘Temptation’-verleider Matthieu is vader geworden TK

Matthieu Hubrouck, die in het afgelopen seizoen van 'Temptation' zijn uiterste best deed om deelneemster Elke te verleiden, is vader geworden. De Oostendenaar postte een foto met de baby op Instagram.

Als de naam Matthieu niet meteen een belletje doet rinkelen: hij zal voor eeuwig bekend staan om de gevleugelde woorden ‘a shoulder to cry on is a dick to ride on’. Prachtige poëzie (kuch), die hij op het eiland echter niet in de praktijk wist om te zetten. Hoewel Elke al snel bedrogen werd door vriend Arda, hield ze het zelf heel zedig.

Maar na ‘Temptation’ ging het Matthieu duidelijk meer voor de wind in de liefde. Facebookaccount Team Tempa, die het reilen en zeilen van alle ‘Temptation’-figuren nauwlettend in de gaten houdt, bevestigde dat hij zaterdagavond vader is geworden van een dochtertje genaamd Lio. Op Instagram bedankt hij zijn omgeving ook voor de steun. Wie de moeder van het meisje is, is niet geweten.



