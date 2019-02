‘Temptation’-verleider Joshua droomt van een acteercarrière CD

Bron: Story 0 Showbizz Na zijn passage in ‘Temptation Island’ vorig jaar en zijn deelname aan de naakte datingshow ‘Adam Zkt. Eva Vips’, die volgende week te zien is op VIJF, droomt Joshua Feytons (20) van meer. “Hopelijk versier ik een rolletje in een serie of een film”, vertelt hij in Story.

“Ik heb wel lang nagedacht of ik zou deelnemen aan ‘Adam Zkt. Eva Vips’”, vertelt Joshua. “Maar ik geloof dat het mijn mediacarrière een duwtje in de rug kan geven.”

Hoe bedoel je?

“Mijn grootste betrachting is om te acteren in een serie of film. Dat ligt me enorm en elke stap die ik onderneem, ook al is het een realityshow, brengt me dichter bij die droom. Je moet naam maken in het wereldje en ik wil geen eendagsvlieg zijn. Televisiemakers zullen zien dat ik een positief persoon ben die hard werkt. Hopelijk krijg ik daardoor in de toekomst betere jobs.”

Zijn er al concrete plannen?

“Neen, maar alle aanbiedingen zijn welkom. Enkel in een pornofilm meespelen zie ik niet zitten (lachje). Voorlopig hou ik me vooral bezig met Son of God, de kledinglijn van mijn broer en mij. Onze creativiteit laten we los op T-shirts en truien.”

Vrouwelijke aandacht

Ondanks je deelname aan ‘Adam Zkt. Eva Vips’ ben je nog steeds vrijgezel.

“Dat is omdat ik te veel bezig ben met mezelf. Ik wil zoveel mogelijk tijd in mezelf steken om zo ver mogelijk te raken. Met een lief zou dat veel moeilijker zijn. Voor ik iemand meeneem, wil ik er eerst voor zorgen dat ik zelf zo hoog mogelijk vlieg. Pas dan heeft een relatie kans op slagen. Pas op, als ik morgen de ware ontmoet, ga ik haar niet laten schieten. Ik ben trouwens liever jager dan prooi.”

Ik neem aan dat vrouwen bij bosjes voor jou vallen.

“Als ik hun type ben, maken ze dat inderdaad snel duidelijk. En omdat ze me ‘kennen’ van tv, voelen ze ook minder schroom. Ze leggen nogal snel hun hand op een intieme plek. Ik probeer dat altijd op een deftige manier af te handelen. Tenzij het een knappe griet is, dan neem ik haar mee naar huis (lachje). Ach, om een relatie uit te bouwen wil ik vooral een meisje dat mij graag ziet om wie ik ben en niet omdat ik Joshua van ‘Temptation’ ben.”

Ga je kijken naar het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’?

“Ik ben zeer benieuwd naar de nieuwe deelnemers, maar ik ken wel een paar verleiders. Eentje heb ik zelf een duwtje in de rug gegeven om zijn kans te wagen (zie hieronder) en ook een andere kameraad heeft zich ingeschreven. Ze hebben gezien hoe dat programma mijn leven heeft veranderd en dat werkt aanstekelijk. Sinds ‘Temptation’ ben ik als persoon erg gegroeid. Ik weet nu veel beter wat ik wil. Maar natuurlijk heb ik me ook geweldig geamuseerd en vriendschappen voor het leven gesmeed.”

VERLEIDER JIETSE

Eén van de verleiders in ‘Temptation Island’ waar Joshua dit seizoen met extra veel aandacht naar zal kijken, is de 21-jarige Jietse uit Brugge. “Hij is een van mijn beste maten”, zegt Joshua. “Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat ‘Temptation’ voor mij een superpositieve ervaring was en als je de kans krijgt om deel te nemen, je dat zeker moet doen. Jietse is een van de jongens die het avontuur is aangegaan. Ik ben heel trots op hem. Heel zijn leven zal er straks anders uitzien, maar ik sta klaar om hem daarin te begeleiden.” En ook voor zijn vertrek had Joshua al goede raad voor Jietse. “Wees gewoon jezelf, want anders val je toch door de mand, en amuseer je vooral. En als je een goede klik hebt met een meisje, dan moet je er volledig voor gaan. Uiteindelijk ben je daar als verleider. Maar Jietse heeft zijn looks mee, dus dat is vast en zeker goed verlopen...”