‘Temptation’-verleider Jaimy: “Heikki heeft me met de dood bedreigd” DBJ

08 maart 2019

15u54

Bron: Linda 0 Showbizz ‘Temptation’-verleider Jaimy vertelt in een video dat Heikki hem met de dood bedreigd heeft. Jaimy is de verleider die in ‘Temptation Island’ de vriendin van Heikki, Milou, probeert te versieren. De Nederlander heeft in het gesprek geen enkel positief woord over voor de Belg.

Mezdi en Cherish presenteren voor het Nederlandse vrouwenblad Linda een talkshow over ‘Temptation Island’ en verleider Jaimy was de centrale gast in de afgelopen aflevering. Daarin is de Nederlander niet bepaald vriendelijk voor zijn Belgische collega.

“Als je naar hem en naar mij kijkt, snap ik wel dat ik Milou’s Temptation was. Daar ben ik heel eerlijk over”, vertelt hij aan de twee hosts. “Hij heeft geen respect voor mij, dus ik ook niet voor hem”, zo gaat hij verder. En dat blijkt, want even later noemt hij Heikki ook nog “spuuglelijk”.

Als we Jaimy moeten geloven is hij zo fel omdat Heikki hem bedreigde. “Hij heeft met met de dood bedreigd daar vanop dat eiland”, zegt hij. “Daarom was ik ook van plan met zijn vriendin naar bed te gaan”, klinkt het nog.