‘Temptation’-verleider Gaetan worstelt met depressie: “Ik had vroeger hulp moeten vragen” MVO

09 september 2020

09u00 0 Showbizz Gaetan Likile (26) zorgde vorig jaar tijdens ‘Temptation Island’ voor sfeer en gezelligheid, maar de Vlaamse verleider met Congolese roots is heus niet altijd zo opgewekt. Tegenwoordig worstelt hij met een depressie.

Gaetan wist in het verleidingsprogramma indruk te maken op de Nederlandse Demi. Zij nam met haar toenmalige vriend Sidney deel. En hoewel Gaetan er niet in slaagde om Demi vreemd te doen gaan, werd hij door z’n vrolijke en innemende persoonlijkheid bij de kijkers wel snel één van de grote favorieten. Maar op Instagram geeft de account manager uit Olsene nu toe dat voor hem het leven niet altijd mooi is. “Ik heb moeite met wie ik ben, waar ik heen wil en ik worstel met een gebrek aan eigenliefde”, laat hij weten. “Het leven is niet altijd regenbogen en prachtige zonsondergangen. Ik ben een man van weinig woorden, dus hield ik alles voor mezelf. In feite had ik hulp moeten vragen.”

Gelukkig is Gaetan ondertussen op de goeie weg, zo geeft hij nog mee. “Bedankt aan mijn naasten om naar me te luisteren en me te helpen om eruit te komen. Ben ik nu volledig genezen? Waarschijnlijk niet. Maar ik heb wel mijn manier van denken veranderd, de manier waarop ik naar mezelf kijk, en ik geniet weer van de mensen die ik om me heen heb. Ik wil echt een betere versie van mezelf worden.”

‘Temptation Island’-collega’s Kiany en Kimberly lieten al weten dat ze Gaetan steunen in zijn herstelproces.