'Temptation'-verleider Danicio blijkt plots vader te zijn: "Zo onmenselijk, duivels en harteloos"

10 juni 2020

09u00

Bron: TV Familie 4 Showbizz Hij was de verleider die in 2019 tijdens ‘Temptation Island’ het hart van Rodanya (21), het toenmalige lief van Morgan (21), sneller deed slaan. Nadien waren ze nog een tijdje samen. Maar toen Rodanya zwanger werd, was Danicio vooral blij dat hij niet de vader bleek te zijn, maar wel Rodanya’s ex. Nu komt er in weekblad TV Familie opvallend nieuws over de verleider aan het licht: t erwijl hij nog met Rodanya was, had Danicio nog een affaire met een ander meisje, die intussen bevallen is van een kindje.

Volgens het weekblad gaat om een zekere Riviëlledy, die ook al een partner had toen ze de lakens deelde met Danicio. Ze raakte zwanger en beviel van een zoontje, Kyano. Haar vaste vriendje Alex wist niet beter dan dat hij de vader was. Maar een DNA-test wijst nu iets anders uit. “Ik ga op dit moment door een heel zware tijd. Mijn leven ligt helemaal op z’n kop”, vertelt Alex z’n verhaal in een lange post op Facebook. “Riviëlledy, de moeder van Kyano, heeft mij opgebeld om te zeggen dat ze een DNA-test heeft gedaan met een jongen. Daaruit is gebleken dat híj de vader is van mijn Kyano. Drie dagen voor z’n eerste verjaardag! Ik weet niet hoe een persoon zo onmenselijk, duivels en harteloos kan zijn om hier vanaf het begin mee rond te lopen.”

Hart gebroken

“Mijn hart is in duizend stukken gebroken”, gaat Alex verder. “Ik voel me machteloos en heb dit nog nooit in m’n leven gevoeld. Voor een man is dit, na de dood, het ergste nieuws dat je te horen kan krijgen. Ik was er vanaf het begin voor Kyano en zal altijd van hem blijven houden. Ik ben gek op hem en hij op mij. Ik weet niet wat ik ga doen om deze periode door te komen. Wat ik nu voel wens ik geen enkele man toe. Ik kan niet stoppen met huilen.”

Alex zegt ook dat Riviëlledy heeft gelogen over haar leeftijd . En ‘Temptation Island’-verleider Danicio zou aanvankelijk niet geweten hebben dat hij de vader van Kyano is. Hij heeft volgens TV Familie nog niet gereageerd op de hele kwestie, maar inmiddels zijn er wel foto’s opgedoken van hem met Riviëlledy en kleine Kyano.

