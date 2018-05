'Temptation'-Tim wil zijn deelname verzilveren: eigen collectie T-shirts en petjes op de markt IDR

30 mei 2018

06u00

Die arme Tim (31) heeft bakken bagger over zich heen gekregen. Zoals we schreven is hij een slachtoffer van de 'Temptation Island'-vloek, wat betekent dat hij het onderwerp is van allerlei geruchten.

Zoals het hardnekkige verhaal dat hij een geheime zoon heeft. Iets wat hij in weekblad Tv Familie blad ten stelligste heeft ontkend. Hoe dan ook: als er over je wordt gepraat, wil dat zeggen dat je méételt, moet Tim hebben gedacht. En dus heeft hij besloten om zijn bekendheid/populariteit uit te spelen. Tim, die zichzelf op Instagram omschrijft als ‘influencer en promotor’, heeft nu een eigen collectie T-shirts en petjes op de markt gebracht. De naam van het merk: T-Tation.

Koekerond

Op de T-shirts prijken memorabele quotes uit ‘Temptation Island’. Zoals Tims uitspraak ‘mensen mensen mensen’. Of Kevins ‘koekerond’ (over Megan) en ‘I’m sorry mama’ (vlak voor hij de liefde bedreef met verleidster Chloë). Wie graag zijn/haar bewondering voor Tim himself uitdrukt, kan kiezen voor een petje met ‘Temptation #timtation’ erop. Bestellen kan via een mailadres of privéberichtje op het Instagramprofiel van het merk. Voor een pet betaal je 15 euro, een T-shirt kost 29,95 euro. Tim hoopt alvast dat ze als zoete broodjes verkopen en hij er komende zomer véél volk mee zal zien rondlopen.