'Temptation' Tim slaat terug: "Ik overweeg om klacht in te dienen tegen Deborah"

30 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Je mag véél zeggen van mijn zoon. Maar hem beschuldigen van psychisch geweld? Dat pik ik niet!" Vera, de moeder van Temptation Tim, spreekt klare taal over de uithaal van zijn ex Deborah (26) in Dag Allemaal. Vera en Tim (31) geven een eenmalig interview, omdat ze "zoveel flagrante leugens niet over zich heen kunnen laten gaan".

"Deborah en ik hadden één afspraak gemaakt voor we naar Thailand vertrokken", vertelt Tim (31), alias Timtation deze week in Dag Allemaal. Hij is de meest besproken (en gehate?) realitydeelnemer van ’t moment. "Wat er ook zou gebeuren tijdens of na ‘Temptation’, we zouden het netjes houden. Geen moddergevecht in de media. Geen kwaadsprekerij, geen oude koeien uit de gracht halen. Ik heb mij daar altijd aan gehouden. In heel ‘Temptation Island’ hoor je mij geen kwaad woord spreken over Deborah. Ik heb haar opgehemeld! Zelfs toen ik gevoelens kreeg voor Cherish, blééf ik zeggen dat Deborah dat niet verdiende. En dan lapt ze mij dít.’"

Met dít doelt Tim natuurlijk op het interview dat Deborah Leemans aan het blad gaf. Daarin had de bedrogen vrouw geen goed woord over voor hem. Deborah had het over hun hevige ruzies, en hoe Tim haar daarbij tot op de grond kon afbreken, omdat hij wist hoe onzeker ze is. De psychische ­terreur die ze moest ondergaan, was zwaar om dragen, zo zei Deborah. Om nog maar te zwijgen van het moment dat Tim, achter haar rug, hun appartement volledig leeghaalde. "Zelfs de hond had hij meegenomen", zei ze. Tim, nog danig onder de indruk van Deborahs getuigenis - dit had hij écht niet van haar verwacht - wordt geflankeerd door z’n moeder Vera en tante Linda.

"Geen misdadiger"

"Zie hem hier zitten", neemt z’n tante het woord. "Alsof Tim überhaupt nog maar in stáát zou zijn tot psychisch geweld. Ik vraag mij af of dat meisje wel de zwaarte van die woorden kent. In ieder huishouden is er weleens ruzie. Maar er is nog een groot verschil tussen een hevige woordenwisseling en psychisch geweld. Die woorden zou ze moeten terugnemen. Je kan slecht spreken over iemand, maar je moet er nog geen misdadiger of complete zot van ­maken.’"

Op Facebook gaat Deborahs moeder nog verder. Zij beschuldigt Tim rechtuit van partnergeweld, en beweert bewijzen te hebben dat hij Deborah gebroken ribben bezorgde. Da’s niet min.

Tim: Wel, dan mag ze die bewijzen eens tonen. Deborah is op haar werk weleens van een ladder gevallen, maar bij mijn weten had ze enkel een wonde aan haar hoofd. Ik heb in elk geval nóóit een vinger naar haar uitgestoken. En mocht dat wel zo zijn, waarom zou ze dan vier jaar lang bij mij zijn gebleven? Ik overweeg stilaan om klacht in te dienen tegen Deborah.

