'Temptation'-Tim op de sukkel met zijn gezondheid

09 juli 2018

06u21 0 Showbizz Tim Wauters, ons allen bekend als 'Timtation' uit Temptation Island, is op de sukkel met zijn gezondheid. De 31-jarige Aalstenaar postte een foto op sociale media vanuit een ziekenhuisbed.

We kunnen Tim gerust de meest opmerkelijke deelnemer van het afgelopen 'Temptation'-seizoen noemen. Na wat geflikflooi met verleidster Cherish, liet hij voor de ogen van tv-kijkend Vlaanderen en Nederland zijn vriendin Deborah als een baksteen vallen. Die laatste gooide vervolgens haar verlovingsring in het kampvuur en brak voorgoed met hem. Na het programma leerde hij een nieuw meisje kennen, waarmee hij prompt een relatie begon, maar ook die bleef niet duren. En nu krijgt Tim een nieuwe tegenslag te verwerken. Hij belandde immers in het ziekenhuis met een hernia en een kapotte nekwervel, zo meldde hij via Facebook. De 'Temptation'-deelnemer kreeg zelfs een epidurale verdoving tegen de pijn. Hij verbleef zo'n twee uur in het ziekenhuis, maar is intussen weer thuis.

Opnieuw verliefd?

Even leek het erop dat Tim een nieuwe liefde had gevonden om lief en leed mee te delen. Op zijn Facebookpagina verscheen namelijk dat hij een nieuwe relatie heeft met een jongedame uit Diest. "Nee hoor, het was een grapje van mijn vrienden", vertelt Tim daarover. "Ze hebben mijn Facebook gehackt en die berichten in mijn naam gepost. Er is dus niets van aan."