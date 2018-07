'Temptation'-Tim is opnieuw van 't straat TK

09 juli 2018

06u21 0 Showbizz Tim Wauters, ons allen bekend als 'Timtation' uit Temptation Island, heeft een nieuwe vriendin. De 31-jarige man uit Aalst maakte dat zelf bekend via zijn Facebookpagina.

We kunnen Tim gerust de meest opmerkelijke deelnemer van het afgelopen Temptation-seizoen noemen. Waar hij iedereen de eerste dagen nog ergerde met zijn hondstrouwheid aan vriendin Deborah Leemans - de ring voor het huwelijksaanzoek zat te blinken in zijn koffer -, liet hij daarna monden openvallen toen hij hoteldebotel verliefd werd op verleidster Cherish. Tegen het einde van de relatietest was het huwelijk met haar al half gepland, al gaf hij Deborah tijdens het laatste kampvuur wel nog haar ring. De scène waarin ze die in het vuur gooide, zal ons nog lang heugen.

De ontluikende relatie met Cherish liep uiteindelijk op niets uit, en ook het meisje waarover Tim het in de laatste Temptation-aflevering had, verdween stilletjes weer van het toneel. Maar nu is Tim dus opnieuw van 't straat: hij maakte via Facebook bekend dat hij een relatie heeft met een zekere Dorien Haesevoets, een 21-jarige jongedame uit Diest. Wij wensen de twee alvast veel geluk toe samen.

📷 Een foto die is geplaatst door null (@dorienhaesevoets) op 28 jul 2017 om 01:20 CEST

Een bericht gedeeld door D O R I E N . H (@dorienhaesevoets) Een foto die is geplaatst door null (@dorienhaesevoets) op 15 apr 2018 om 16:00 CEST