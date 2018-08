'Temptation'-Tim is dj in wording én hij wil zijn flirtkennis delen: "Ik ben zot genoeg" VVDW

07 augustus 2018

10u48

Drie maanden na de laatste uitzending van 'Temptation Island', laat Tim Wauters de meest besproken figuur uit de recentste editie van het programma, nog maar eens van zich horen. 'Temptation'-Tim wil niet alleen dj worden, hij breidt ook een vervolg aan de workshop waarin hij samen met seksuologe Kaat Bollen relatieadvies gaf.

Eind april zorgde Tim voor een ware overrompeling in de de Vesalius Aula in Leuven. De deelnemer van de meest recente editie van 'Temptation Island' gaf er toen relatieadvies aan de zijde van seksuologe Kaat Bollen. Er konden slechts 650 studenten de aula betreden, maar er daagde minstens het vijfvoud op om flirt-en relatieadvies te krijgen van 'Timtation'. "Omdat er zoveel volk op is af gekomen, gaan Kaat en ik er een vervolg aan breien. We zijn nu samen te boeken", vertelt Tim.

Tim houdt zich daarnaast ook bezig met een andere en nieuwe passie: muziek maken. Je kan hem binnenkort als dj boeken. "Het was geen jeugddroom. Mijn manager kwam met het idee op de proppen, maar waarom niet? Ik hou van muziek en ik heb geen podiumvrees. Ik ben zot genoeg", klinkt het. "In de eerste plaats ga ik deejayen in dancings, maar ook in scholen is mogelijk."