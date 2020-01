‘Temptation’-Tim heeft nieuwe vriendin BDB

23 januari 2020

20u38 0 Showbizz Tim Wauters (32) - beter bekend als ‘Timtation’ uit ‘Temptation Island’ - heeft een nieuwe vriendin. Op sociale media schreeuwt hij van de daken dat hij dolgelukkig is met de 27-jarige Julie Nechelput.

“Ik ben zo blij dat je in m'n leven bent gekomen”, schrijft Tim in een liefdesverklaring op sociale media. “Ik ben verliefd op je geworden. Niet omwille van je looks, maar om wie je bent als persoon. Al zie je er ook best goed uit.” De ‘Temptation Island’-kandidaat wijzigde op 19 januari ook z’n Facebookstatus van ‘single’ naar ‘in een relatie’.

De gelukkige is Julie Nechelput, die in Goeferdinge woont, een deelgemeente van Geraardsbergen. De vrouw is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, want ze werkt als bewakingsagent. Julie heeft bovendien een zoontje uit een vorige relatie.

Tim nam in 2018 deel aan ‘Temptation Island’ met z’n toenmalige vriendin Deborah. Na de reeks zou hij haar ten huwelijk vragen, maar daar stak de Nederlandse verleidster Cherish een stokje voor. Tim werd smoorverliefd op haar en dacht de nieuwe vrouw van z’n leven gevonden te hebben. Helaas draaide ook die relatie pijnlijk anders uit. Benieuwd of hij met Julie nu wel de ware gevonden heeft.