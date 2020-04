‘Temptation’ Tim en zijn ‘enige ware’ na amper twee maanden weer uit elkaar

08 april 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 SHOWBIZZ Tim Wauters (32), beter bekend als Timtation van ‘Temptation Island’, is opnieuw vrijgezel. Hij had in Julie (27) Tim Wauters (32), beter bekend als Timtation van ‘Temptation Island’, is opnieuw vrijgezel. Hij had in Julie (27) zijn ‘ware liefde’ gevonden, zo zei hij . Maar na iets meer dan twee maanden is er van de liefde al geen sprake meer, zo schrijft weekblad TV Familie.

Met zijn toenmalige lief Deborah Leemans nam Tim deel aan ‘Temptation Island’. Hij zou haar aan het einde ten huwelijk vragen, de verlovingsring had hij al bij. Maar zijn héél snel opborrelende gevoelens voor de Hollandse verleidster Cherish veranderden de situatie in één klap. Plots was zíj degene met wie hij een mooie toekomst zag. Deborah moest het bij de kampvuren met tranen in de ogen aanzien.

Tim - die ruitenwasser is - dacht dat het hem deze keer écht zou lukken. “Je gelooft mij misschien niet, maar Julie is de ware. Nu is ’t héél zeker”, vertelde hij begin februari nog in TV Familie. En: “In heel korte tijd is alles perfect geworden.” Maar Julie, een bewakingsagente uit Geraardsbergen, bevestigt het blad nu dat haar relatie met Timtation voltooid verleden tijd is. “Het klopt, ja. Tim en ik zijn uit elkaar”, zegt ze. “Dat is sneller dan verwacht, maar het leven gaat verder. Tim en ik hebben geen enkel contact meer. Verder ga ik hierover niet uitweiden.”

Tim zélf wenst niet te reageren. Het moet dus zijn dat er ‘iets ergs’ aan de basis van deze liefdesbreuk ligt. Ondertussen werden alle foto’s van Tim en Julie samen op Instagram vakkundig verwijderd. Ze volgen elkaar nog via de sociale media, maar van een verzoening is geen sprake. Tim had het zich enkele weken geleden ongetwijfeld nog heel anders voorgesteld.

