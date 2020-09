‘Temptation’-Rosanna verkoopt haar oude bilimplantaten op Instagram MVO

17 september 2020

14u52 1 Showbizz Altijd al billen zoals die van ‘Temptation’- Rosanna (28) willen hebben? Vreemd genoeg kan dat nu, want de realityster heeft haar oude bilimplantaten te koop gezet.

Rosanna is niet vies van een bezoekje aan de plastisch chirurg. Zo liet ze al ingrepen uitvoeren in haar gezicht en aan haar billen. Maar die billen konden volgens haar nog wat groter, dus liet ze haar implantaten omruilen voor nieuwe, betere exemplaren. In plaats van de oude weg te gooien, zet ze ze nu te koop.

“Nou, hierbij verkoop ik mijn oude bilimplantaten. Als je geïnteresseerd bent, stuur me een berichtje”, schrijft ze bij een foto op Instagram. Daarop zijn de implantaten netjes ingepakt te zien. Of het legaal is om gebruikte implantaten opnieuw te verkopen, is echter niet helemaal duidelijk. Voorlopig is het nog niet bekend of Rosanna al een koper gevonden heeft.

Rosanna is lang niet het enige ‘Temptation’-gezicht dat al aan zich liet sleutelen. Onder andere Pommeline Tillière (26) en Fabrizio Tzinaridis (27) toonden op Instagram dat ze enkele ingrepen lieten uitvoeren.