‘Temptation’-Rosanna verkoopt gedragen slipjes voor 300 euro LV

21 januari 2020

10u30

Bron: RTL Boulevard 2 Showbizz Rosanna Voorwald heeft een opvallend nieuw inkomen: ze verkoopt gedragen slipjes aan haar Instagramvolgers voor bedragen tot in de honderden euro’s. De ‘Temptation Island’-deelneemster merkte interesse en verkoopt nu zelfs bikini's en schoenen.

Rosanna’s nieuwe bijverdienste levert haar maar liefst 300 euro op per gedragen slipje. Ze begon met het verkopen van haar lingerie nadat ze de vraag kreeg van een volger. Wanneer ze verklapte dat ze een slipje verkocht had, kreeg ze heel wat aanvragen. De ‘voorraad’ was zelfs helemaal uitverkocht, waarop ze een nieuwe lading slipjes bestelde bij Victoria’s Secret.

Inmiddels breidt ze het assortiment uit, want ze plaatste een gedragen bikini in de aanbieding. Daarvoor zou ze meer dan 1000 euro krijgen. Ook een paar Playboy-hakken stonden te koop, waarvoor het hoogste bod al zo'n 600 euro telde. “Wegens succes zijn er nu ook sokken te koop”, plaatste ze dan nog op haar stories.

(Lees verder onder de foto.)

Rosanna werd realityster na haar deelname aan ‘Temptation Island' in 2017 en ‘Temptation Island VIPS’ in 2018. Vooral de vetes tussen haar en ex Alex Maas werden breed uitgesmeerd. De twee vochten heel wat ruzies uit via Instagram. Zo onthulde Rosanna dat Alex zijn vriendin bedroog en naaktfoto’s verstuurde naar andere meisjes.

Ondertussen is ze nog steeds samen met Niels. Maar Rosanna zoekt de aandacht graag op door weinig verhullende foto’s te plaatsen. Zo stond de blondine uit Den Haag zelfs op de cover van Playboy. “Je leeft toch maar één keer?” zei ze daar toen over. Rosanna staat ook bekend als een fan van plastische chirurgie. Ze stond al in de belangstelling nadat ze bij Diana Gabriels haar lippen liet opvullen en zich ook nieuwe billen liet aanmeten. Die operatie was, net als bij Pommeline, live te volgen op Youtube.