‘Temptation’-Rosanna laat voor de derde keer haar borsten onder handen nemen DBJ

19 november 2018

09u30

Bron: Instagram 0 Showbizz Rosanna Voorwald, die in 2017 meedeed aan ‘Temptation Island’, gaat voor een derde ingreep aan haar borsten. Dat kondigde de Nederlandse blondine zelf aan op haar stories-pagina op Instagram.

Het verschil met de vorige ingrepen is dat ze dit keer naar eigen zeggen voor de “nieuwste siliconen” gaat. Tegen de tijd dat het zo ver is, kunnen haar volgers alles zien. Maar dan ook écht alles, want de hele ingreep wordt in beeld gebracht.

Rosanna staat bekend als een fan van plastische chirurgie. Vorig jaar stond ze in de belangstelling nadat ze bij Diana Gabriels haar lippen liet opvullen en dit voorjaar pronkte ze op Instagram met nieuwe billen. Die operatie was, net als bij Pommeline, live te volgen op Youtube. Diana Gabriels is geen plastisch chirurg, maar runt wel een praktijk met meerdere chirurgen in dienst. Zogenaamde ‘infuencers’ kunnen zich bij haar bureau laten opereren in ruil voor korting.

Vorig jaar stond de blondine uit Den Haag ook op de cover van Playboy. “Je leeft toch maar één keer?” zei ze daar toen over.

Rosanna nam deel aan ‘Temptation Island’ in 2017 en dit jaar ook aan ‘Temptation Island VIPS’. Vorige maand hintte de blondine op een derde deelname aan de reeks.