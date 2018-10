'Temptation'-Rosanna en Alex vechten nieuwe vete uit: "Zoek een leven gast" DBJ

15 oktober 2018

21u03 1 Showbizz Het zit er opnieuw bovenarms op tussen Rosanna en Alex, het duo dat twee seizoenen geleden de lakens deelde op 'Temptation Island'. Alex wil Rosanna's vriend Niels uitdagen voor een gevecht in de boksring, Rosanna zegt dan weer dat Alex vreemdgaat terwijl zijn vriendin op vakantie is.

Rosanna en Alex deelden twee seizoenen geleden de lakens op 'Temptation Island'. Rosanna kwam toen samen met haar vriend Niels naar het eiland, Alex was een van de vrijgezellen. Ondanks het feit dat Niels en Rosanna elkaar bedrogen, bleven ze toch samen. Sterker nog, dit jaar jaar namen ze opnieuw deel aan 'Temptation Island VIPS' en er wordt gezegd dat ze zelfs voor een derde keer naar het eiland gaan. En inmiddels zijn de twee ook verloofd.

Sinds dat slippertje van Rosanna met Alex botert het niet echt meer tussen de twee. Een potje online bekvechten op Instagram is hen dan ook niet vreemd. Dit weekend plaatste Alex een filmpje op Instagram waarop te zien is hoe hij Niels en Rosanna op straat overvalt. Alex wil namelijk de boksring in met Niels. "De grootste snotneus van Nederland Niels uitgedaagd om voor 1x te laten zien dat hij toch een beetje ballen heeft en een man is", schrijft hij erbij. (Als je naar rechts swipet, kan je het filmpje zien).

Voor Rosanna is het genoeg geweest. Ze pakt de oud-verleider terug op haar Instagram Stories. "Wie is hier nou een snotneus", post Rosanna bij een bebloede foto van Alex. "Zoek een leven gast. Focus je op je vriendin!"

En daar laat Rosanna het niet bij. Ze beweert namelijk dat Alex vreemdgaat terwijl zijn vriendin Erin, bekend van 'Ex on the Beach', op vakantie is. Ene Dustylove81 op Instagram stuurt screenshots door van pikante gesprekken die zij had met Alex op Snapchat. En het blijft niet bij berichtjes.

Op de screenshots is te zien hoe Alex pikante foto's stuurt. Daarbij staat onder andere: "Ik zal niet liegen als ik zeg dat mijn pik 2x zo groot is." Ook lijkt hij af te spreken met het desbetreffende meisje. "Haha dinsdag schatje gaan we los. Heb er echt zin in."

De Instagrammer laat aan Rosanna weten dat de twee willen afspreken in een hotel.

Alex reageerde ondertussen ook op de hele kwestie aan het Nederlandse RTL boulevard. "Ik had Niels uitgedaagd om te boksen in de ring", zegt Alex. "Dat wilde hij niet. Maar blijkbaar vindt Rosanna dat ik hen voor lul heb gezet, want nu komt ze ineens met verhalen dat ik vreemdga. Ik vind het heel vreemd dat Rosanna mij gaat beschuldigen van vreemdgaan, aangezien zij dat zelf deed in Temptation Island. Er klopt niets van deze verhalen en ga ik dan ook aangifte doen tegen Rosanna."