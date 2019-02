‘Temptation’ Rosanna deelt bedrog van verleider Alex online: “Afspreken kan, foto’s niet” KD

04 februari 2019

11u03

Bron: Instagram 2 Showbizz Het zit er weer bovenarms op tussen ‘Temptation Island’-deelneemster Rosanna en verleider Alex. Hun vete sleept al een hele tijd aan en nu deelt Rosanna weer beelden waarop blijkt dat de verleider zijn huidige vriendin Erin bedriegt.

Op haar Instagram Stories deelde Rosanna enkele screenshots van een gesprek dat ze zelf doorgestuurd kreeg. In de conversatie probeert Alex duidelijk af te spreken met een meisje. “Mijn vriendin slaapt, lig hier nu met een harde door jou”, aldus de verleider tegen de anonieme vrouw. “Was je maar hier nu. Zin om je lekker geil te neuken.”

Wanneer de vrouw foto’s vraagt, wordt de verleider achterdochtig. “Als je op die dingen uit bent, stop dan maar. Ik heb geen zin in dit. Wat ik stuur kan je opslaan en online zetten. Afspreken kan, foto’s niet. Het is belangrijk dat je je mond kan houden. Voor mij staat er veel op het spel. Dat besef je wel, denk ik.”

Dat de verleider, die al geruime tijd samen is met z’n vriendin Erin, niet single was op het moment dat hij de berichten stuurde, bewijst hij zelf door over z’n vriendin te praten. “Ik ben altijd met mijn vriendin", vertelt hij. “Als je overdag kan, dan kan het misschien... Gaan we lekker neuken?” De vrouw uit de berichten laat weten dat ze in haar agenda zal kijken wanneer het haar uitkomt. “Kijk maar, dan kijk ik hoe we dat het beste, en zonder dat iemand er achterkomt, kunnen regelen”, aldus Alex.

Rosanna en Alex zitten al lang in een vete verwikkeld. Nadat Rosanna op ‘Temptation Island’ een scheve schaats reed met de verleider, kunnen de twee elkaar niet meer ruiken of zien. In augustus vorig jaar noemde Alex haar “een mongool”, wat in slechte aarde viel bij de blondine. In oktober van dat jaar haalde Rosanna naar hem uit. “Zoek een leven, gast! Focus je op je vriendin", sneerde ze op Instagram, nadat hij Rosanna en haar vriend Niels weer had aangevallen. Ze maakte hem vervolgens belachelijk door screenshots te delen waaruit bleek dat de verleider zijn vriendin bedroog. Nu doet ze dat koud kunstje dus nog eens over. Alex heeft nog niet gereageerd op de nieuwe screenshots, maar de vorige keer deed hij dat wel. “Ik vind het heel vreemd dat Rosanna mij gaat beschuldigen van vreemdgaan. Er klopt niets van deze verhalen en ga ik dan ook aangifte doen tegen Rosanna.”