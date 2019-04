‘Temptation’ Roger neemt het op voor zijn Laura: “Kijkcijfers zijn niet belangrijker dan een mensenleven” SD

20u48 0 Showbizz ‘Temptation Island’-deelnemer Roger heeft het opgenomen voor Laura, met wie hij aan het realityprogramma deelnam. De 22-jarige blonde krijgt veel kritiek omdat ze zich niet lijkt te amuseren in Thailand en ook pret van de andere vrouwen lijkt te bederven. Roger heeft genoeg van die commentaar.

“Hoeveel mensen hebben al zelfmoord gepleegd omdat ze elke dag opnieuw worden gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je elke dag wordt gepest? Hoeveel mensen hebben al in een situatie gezeten waarin je als je op straat loopt, wordt aangevallen?” schrijft de bokser. “Of ik nu met haar ben of niet, ik weet hoe het met haar gaat. Hoe denken jullie dat het met haar gaat? Je hebt kritiek en je hebt een oordeel, maar je hebt ook pesten. Wat er nu gaande is, is dat Laura gewoon wordt gepest.”

“Ik hoor mensen al zeggen: ‘Ja, dat heeft ze aan zichzelf te danken, dan moet je je maar niet opgeven voor TI.’ Ik vind het oprecht erg dat een programma het toelaat om één mens te laten haten. Ik hoop dat Laura sterk genoeg blijft om dit te laten overwaaien. Maar wat als dat niet zo is? Daar ooit bij stilgestaan?”

Roger wijst met een beschuldigende vinger naar de programmamakers. “Akkoord, ze heeft gekozen voor dit programma. Maar kiezen mensen ervoor om zo openbaar ten schande gemaakt te worden? Omdat er niet gepraat wordt over vreemdgaan, moet het programma zo de aandacht trekken. Schandalig, alsof aandacht trekken niet op een andere manier lukt.” Hij gaat verder: “Kijkcijfers zijn niet belangrijker dan een mensenleven.” Maar hij roept ook op tot rede. “Nu moet je de makers na dit bericht zeker niet gaan haten. Ik begrijp dat er tv gemaakt moet worden. Maar hoe meer Laura geviseerd wordt, hoe meer haat ze krijgt en hoe gevaarlijker haar situatie wordt. Dit bericht kan niets veranderen aan het programma, maar ik hoop dat het vele huiskamers bereikt.”