‘Temptation’-Rodanya praat voor het eerst over de vader van haar kind DBJ

23 juli 2019

10u33 0 Showbizz Vorige week kondigde Rodanya op Instagram aan dat ze in verwachting is, maar over de vader van het kind zweeg ze in alle talen. Nu is ze een Youtube-kanaal gestart en daarop praat ze voor het eerst over de man.

Veel zegt Rodanya er niet over, maar uit de video wordt wel snel duidelijk dat ze geen goeie relatie heeft met de man in kwestie. Ze zegt dingen als “als je er niet voor je kind bent, ben je geen vader” en “als jij de persoon bent die puur het kind verwekt heeft en geen rekening houdt met je kind, dan ben je geen vader.” Nogal vijandig dus. Even later wordt ze iets concreter. “De vader is nu niet in beeld”, klinkt het. “Geen contact mee. En waarom niet? Ik heb het in het begin verteld. Hij weet dat hij vader wordt. Hij wilde het niet.” De vader is nog wel mee geweest naar de eerste echo, maar daarna kwamen de eerste problemen en nam Rodanya afstand.

Wel wordt duidelijk dat het niet Danicio is, de jongen met wie ze dit jaar nog te zien was in ‘Temptation Island’. “Ik heb voor mezelf besloten om daar geen uitspraken over te doen, totdat hij duidelijkheid naar mij toe heeft gegeven”, aldus de Nederlandse.

Rodanya kondigde op 16 juli aan dat ze zwanger is. “Ik ben verliefd op een mens die ik nog niet eens heb ontmoet”, schreef Rodanya bij een foto waarop ze roze en blauwe confetti de lucht in gooit. “Alleen wij tweetjes”, voegde ze er toen nog fijntjes aan toe.”

