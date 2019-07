‘Temptation’-Rodanya onthult: “Morgan is de vader van mijn kind” DBJ

31 juli 2019

22u39 54 Showbizz Na hun deelname aan ‘Temptation Island’ gingen Rodanya en haar vriend Morgan uit elkaar. Maar nu blijkt dat ze toch een kind hebben samen, dat vertelt Rodanya in haar vlog.

“Ik heb lang getwijfeld om het te zeggen”, zegt Rodanya in haar vlog. “Maar ik ga zijn naam gewoon noemen: Morgan is de vader van mijn kind. We hebben elkaar na ‘Temptation Island’ nog gezien en ik ben nu zwanger. Al was het geen One Night Stand. In het begin wilde hij er niet bij betrokken zijn en vervolgens was er veel ruzie en gezeik. Morgan is met heel andere dingen bezig, maar ik wil wel ouder zijn.”

Rodanya gaat het kind nu alleen opvoeden. “Ik wil gewoon dat mijn kind een vader heeft. Ik vind het heel jammer dat mijn kind geen papa heeft. Ik zal alle leegte invullen, mijn familie ook. Dit is gewoon klaar.” De komende periode neemt ze de tijd om alles even op een rijtje te zetten. “Het is gewoon definitief dat je het alleen gaat doen. Het is lastig, maar weet je: je komt er wel overheen en je kind zal niks tekort komen.”

Rodanya en Morgan hadden een tijdje geen contact, maar vorige week heeft Rodanya toch weer toenadering gezocht. Of het ooit nog goed komt tussen de twee is niet duidelijk.