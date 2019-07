‘Temptation’ Rodanya kondigt zwangerschap aan (en niemand weet wie de vader is) SD

16 juli 2019

19u59 1 Showbizz Goed nieuws voor Rodanya, die dit jaar samen met haar toenmalige vriend Morgan deelnam aan ‘Temptation Island’: het lijkt erop dat ze in verwachting is. Dat maakte ze zelf bekend op haar Instagrampagina. Wie de vader zou zijn, is nog onduidelijk.

“Ik ben verliefd op een mens die ik nog niet eens heb ontmoet", schrijft Rodanya bij een foto waarop ze roze en blauwe confetti de lucht in gooit. “Alleen wij tweetjes”, voegt ze er nog fijntjes aan toe.” Daarmee lijkt ze erop te wijzen dat de mogelijke vader niet in beeld is.

Rodanya nam afgelopen seizoen met haar vriend Morgan deel aan ‘Temptation Island’. Even leek het erop dat de twee het programma overleefden, maar in de laatste aflevering werd onthuld dat ze het bed had gedeeld met verleider Danicio. Haar volgers stellen zich dan ook luidop de vraag van wie het kindje zou zijn: Danicio of Morgan.