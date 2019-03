‘Temptation’-Mezdi waagt zijn kans bij kersverse vrijgezel Yolanthe Sneijder DBJ

06 maart 2019

16u19 0 Showbizz Gisteren raakte bekend dat voetballer Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau gaan scheiden. Een sein voor veel vrijgezelle heren om hun kans te wagen. Ook ‘Temptation’-gezicht Mezdi benaderde de Hollandse schone al.

Na een huwelijk van acht jaar maakte het management van Yolanthe en Wesley Sneijder gisteren bekend dat ze gaan scheiden. De Nederlandse Yolanthe is een van de meest begeerlijke vrouwen bij onze Noorderburen en dus vond ‘Temptation’-Mezdi dat hij zijn kans moest wagen. Hij heeft Yolanthe benaderd via sociale media, zo laat hij weten.

Een screenshot maakt duidelijk dat hij haar ’hey wyd (what are you doing)’ gestuurd heeft. Daarbij laat hij zelf weten: ‘might give it a shot’. Na zijn deelname aan ‘Temptation Island’ van vorig jaar is Mezdi opnieuw vrijgezel. Zijn relatie met Daniëlle liep na het tv-programma op de klippen.

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar.

In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen al zoon Jessey uit een eerdere relatie.

Wat er precies is gebeurd tussen Yolanthe en Wesley blijft onduidelijk, maar dat er een scheiding komt is één ding dat zeker is. Het is niet bekend of de twee voor de wet gaan scheiden, maar ze zullen in elk geval niet meer samenleven. De 34-jarige voetballer bleef gisteren doodstil toen het nieuws naar buiten kwam dat hét showbizkoppel zou gaan scheiden. Yolanthe en Wesley gaven aan de komende tijd een pers- en mediastop te houden.

Blijkbaar kon Sneijder zijn emoties vandaag niet bedwingen. Op Instagram schrijft hij: “Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.” Sneijder vraagt om rust. Opvallend is dat hij laat weten dat Yolanthe en hij vooralsnog niet gescheiden zijn. De mogelijkheid om te reageren onder zijn Instagram-bericht heeft Sneijder uitgeschakeld.